دعوت هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، اردوی جدید تیم ملی هندبال بزرگسالان ایران جهت حضور در مسابقات قهرمانی آسیا با حضور ۱۸ بازیکن از فردا نهم شهریور ماه آغاز به کار خواهد کرد.

با نظر رافائل کاسترو سرمربی تیم ملی «آرمان رحمانی» هندبالیست شایسته کردستانی به این مرحله از اردوی ملی پوشان تیم بزرگسالان دعوت شده است.

این اردو روزهای ۹ لغایت ۱۵ شهریور ماه به میزبانی تهران و در سالن فدراسیون هندبال برگزار می شود.

تیم ملی هندبال ایران در حال آماده سازی برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ در کویت است.