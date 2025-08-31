مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان از تولید و تجاری‌سازی پانسمان زیستی خشک مشتق از پرده آمنیوتیک (داخلی‌ترین لایه غشای جنینی) خبر داد که به ترمیم سریع‌تر زخم و کاهش عوارض درمان کمک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، معصومه نوری، مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت فناوری بن‌یاخته‌های رویان، از تولید و تجاری‌سازی پانسمان زیستی خشک مشتق از پرده آمنیوتیک خبر داد و گفت: این محصول غنی از پروتئین‌های ماتریس خارج سلولی، سایتوکاین‌ها و فاکتور‌های رشد بوده و به بازسازی و ترمیم سریع‌تر بافت کمک می‌کند. همچنین به دلیل ماهیت خود، ایمنی‌زایی پایینی دارد و توسط سیستم ایمنی بدن بیمار دفع نمی‌شود؛ بنابراین روند بهبود زخم با سرعت بیشتری انجام می‌شود.

جمع‌آوری و پردازش پرده آمنیوتیک

وی با اشاره به فرایند تولید این محصول افزود: پرده آمنیونی که پس از تولد جنین دور ریخته می‌شود، تحت شرایط استریل از اهداکنندگان سالم جمع‌آوری و در اتاق‌های تمیز پردازش و آماده‌سازی می‌شود. این غشا به دلیل غنای بالای فاکتور‌های رشد و مغذی و همچنین برخورداری از ساختار فیزیکی مناسب، قابلیت استفاده به‌عنوان زخم‌پوش را دارد.

مزیت نگهداری در دمای اتاق

مدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت رویان افزود: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این پانسمان آن است که قابلیت نگهداری در دمای اتاق را دارد. این مزیت، نگهداری و استفاده از محصول را برای بیمار و کادر درمان تسهیل می‌کند و نیاز به تجهیزات خاص مانند یخچال یا فریزر را برطرف می‌سازد. این ویژگی به‌ویژه برای بیماران ساکن مناطق دورافتاده و هنگام انتقال بسیار حائز اهمیت است.

مسیر دشوار تا تجاری‌سازی

نوری با تأکید بر اینکه تجاری‌سازی این محصول به‌عنوان نخستین دستاورد پالایشگاه زایمانی رویان ساده نبوده است، گفت: با پشتکار و تلاش فراوان و پس از تکمیل پرونده تولید، موفق به اخذ مجوز‌های لازم از سازمان‌های ذی‌صلاح شدیم. سپس مقدمات توسعه تولید و فروش را طراحی و گسترش دادیم. سابقه فعالیت شرکت در دسترسی به منابع سالم ضمائم زایمانی، مزیت رقابتی ارزشمندی بود که امکان عبور از مراحل قانونی و اجرایی را فراهم کرد.