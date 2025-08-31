به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نمایش کودک کشی،با موضوع غزه و فلسطین به کارگردانی محسن مسعودی فر ازنیشابور به هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران شهرستان اهر آذربایجان شرقی راه یافت.

کارشناس هنری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیشابور گفت: ۳۱۸ اثر نمایشی شامل ۱۵۸ اثر در بخش صحنه‌ای، ۱۴۰ اثر در بخش فضای باز و خیابانی و ۲۰ اثر در بخش آیینی و سنتی به هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران(قره داغ) ارسال شد که از این تعداد،۳۳ اثر به مرحله پایانی راه یافتند.

حمید رضا آتشی افزود: از میان آثار ارسالی به جشنواره، ۱۶نمایش صحنه‌ای، ۱۲نمایش فضای باز و خیابانی و پنج نمایش آیینی و سنتی برگزیده، برای حضور در جشنواره انتخاب شدند.

وی خاطر نشان کرد: جشنواره تئاتر کوتاه ارسباران در سه بخش رقابتی (صحنه‌ای وخیابانی)، غیررقابتی‌ (آیینی و رادیو تئاتر)و بین المللی (گروه‌های نمایش مهمان) طراحی شده است.

آتشی یاد آور شد: دراین جشنواره آثاری با موضوع ایثار و شهادت، اقتدار ملی، غزه و مقاومت، محیط زیست، مضامین اجتماعی و اقوام و فولکلور اجرا خواهد شد.

هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه ارسباران ۱۱تا ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ در منطقه ارسباران به محوریت شهرستان اهر آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.