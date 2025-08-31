بنابر اعلام شرکت توانیر، در پی گزارش‌های مردمی و پایش‌های مستمر نیرو‌های برق، ۲۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در منازل مسکونی و یک منطقه کشاورزی کرمانشاه شناسایی و جمع‌آوری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر اعلام شرکت توانیر، این دستگاه‌ها که عمدتا در منازل مسکونی و یک منطقه کشاورزی نصب شده بودند، با مصرفی معادل حدود ۶۵ کیلووات به‌صورت غیرقانونی از شبکه برق استفاده می‌کردند. استفاده غیرمجاز از برق یارانه‌ای برای فعالیت مزارع استخراج رمزارز، علاوه بر تحمیل بار سنگین به شبکه، موجب اختلال در تامین برق مشترکان خانگی و کشاورزی و افزایش خطر بروز خاموشی‌های ناخواسته می‌شود.

کشفیات اخیر نتیجه گزارش‌های مردمی و پایش‌های مستمر نیروهای برق استان بوده و نشان‌دهنده نقش موثر همکاری مردم در صیانت از شبکه توزیع برق است.

شرکت توانیر اعلام کرد: هموطنان می‌توانند با گزارش فعالیت‌های غیرمجاز استخراج رمزارز از طریق ارسال پیامک به سرشماره ۳۰۰۰۵۱۲۱، به ازای هر دستگاه ماینر کشف‌ شده، یک میلیون تومان تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت کنند.