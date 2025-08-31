به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ فرمانده حوزه بسیج عشایری شهید علی رنجبری شهرستان میناب گفت: هدف از برگزاری این یادواره زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

سرگرد پاسدار اسلام مسلمی افزود: شهدای روستای پارت در عملیات‌های کربلای ۴، کربلای ۵ و والفجر ۸ به فیض عظیم شهادت نائل آمدند.

بیشتر بخوانید؛ برگزاری یادواره شهدای اقتدار و امنیت در میناب

در این مراسم سردار محمد صباحی زاده از پیشکسوتان نیروی دریایی سپاه به بیان خاطرات دوران دفاع مقدس پرداخت.

در پایان از خانواده‌های معظم شهدا تجلیل شد.

روستای صعب العبور پارت در فاصله۷۰ کیلومتری مرکز بخش توکهور و هشتبندی قرار دارد.