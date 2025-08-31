رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از برگزاری نشست هیأت هفت‌نفره واگذاری زمین استان و بررسی ۱۱ پرونده در شهرستان‌های ارومیه، مهاباد، بوکان، نقده و خوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ محمدرضا اصغری در تشریح جزئیات این جلسه گفت:پرونده‌های مطرح‌شده شامل واگذاری اولیه، تعدیل، تمدید و تعیین تکلیف اراضی در حوزه‌های مختلف از جمله ایجاد گلخانه، اجرای طرح طوبی، توسعه کشت علوفه و کشت گیاهان دارویی بوده و پس از بررسی‌های کارشناسی، تصمیمات لازم در خصوص هر پرونده اتخاذ شد.

وی با تأکید بر اهمیت تسریع در روند بررسی و واگذاری اراضی افزود: مدیریت بهینه اراضی ملی و دولتی، حمایت از سرمایه‌گذاران بخش کشاورزی و کمک به اجرای طرح‌های تولیدی از اولویت‌های اصلی سازمان است و در این راستا، جلسات هیأت هفت‌نفره به‌صورت منظم و مستمر برگزار می‌شود.

اصغری خاطرنشان کرد: تعیین تکلیف این پرونده‌ها می‌تواند ضمن افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی، زمینه را برای اشتغال پایدار، توسعه کشت‌های نوین و ارتقای امنیت غذایی استان فراهم سازد.