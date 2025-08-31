مدیرعامل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان از برنامه‌ریزی برای اجرای طرح تسهیلات سفر برای بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از فرهنگیان شاغل و بازنشسته عضو موسسه با عنوان «طرح ملی مهرآفرین فرهنگیان» در آینده نزدیک خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، ‌علی صادقی گفت: بر اساس این طرح که با همت شرکت اقتصاد و رفاه فرهنگیان صورت گرفته است، فرهنگیان عضو موسسه شامل شاغلان و بازنشستگان به همراه خانواده خود، می‌توانند با پرداخت نصف هزینه سفر به صورت نقدی از خدمات اقامتی در هتل‌های سه و چهار ستاره استفاده کنند.

وی افزود: تسویه مابقی هزینه سفر در حداکثر ۱۱ قسط و از حقوق ماهیانه فرهنگیان قابل پرداخت خواهد بود.

به گفته مدیرعامل موسسه، اجرای این طرح گامی مهم در مسیر ارتقای رفاه فرهنگیان و افزایش نشاط اجتماعی خانواده‌های ایشان است.

صادقی اظهار داشت: در صورت اجرایی‌شدن این طرح، این ظرفیت وجود دارد که هر هفته بالغ بر ۸۰۰ نفر از فرهنگیان و خانواده ایشان به سفر بروند.

وی تصریح کرد: هزینه پیش‌بینی‌شده برای سه شب و چهار روز اقامت سه‌نفره (فرهنگی عضو به همراه دو نفر از خانواده) ۱۲ میلیون تومان و برای هر نفر اضافه ۴ میلیون تومان خواهد بود. این مبلغ شامل اقامت و سه وعده غذایی کامل (صبحانه، ناهار و شام) است.

مدیرعامل موسسه با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با شرکت ارائه‌دهنده خدمات در این زمینه گفت: مهم‌تر از امضای تفاهم‌نامه، کیفیت اجرای کار است. برخی از خدمات را با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود می‌توانیم به بهترین نحو اجرا کنیم.

وی افزود: همچنین از توانمندی شرکت‌های تابعه موسسه در حوزه هواپیمایی و گردشگری برای اجرای بهتر این طرح استفاده خواهد شد و شخصاً بر حسن اجرای آن نظارت خواهم داشت.

وی یاداور شد: در صورت موفقیت این طرح، سایر برنامه‌های رفاهی موسسه نیز یکی پس از دیگری عملیاتی خواهند شد.

مسعود شکوهی، رئیس هیات مدیره موسسه هم با اشاره به تشکیل کمیته منزلت و رفاه فرهنگیان گفت: در این کمیته پیشنهاد‌های متعددی برای ارتقای سطح خدمات رفاهی به فرهنگیان عضو صندوق ارائه و بررسی شده است. یکی از اساسی‌ترین وظیفه‌های موسسه حفظ حرمت، شان و جایگاه فرهنگیان عزیز است.

وی تصریح کرد: این طرح گردشگری، تجربه‌ای است که در سایر شرکت‌ها نیز انجام شده و تلاش ما این است که آن را با کمترین نقص و در سطحی شایسته برای فرهنگیان عضو موسسه عرضه کنیم.

شکوهی با اشاره به جزئیات این طرح اضافه کرد: اقامت در هتل‌های سه ستاره پلاس و چهار ستاره در شهر‌های زیارتی و گردشگری مشهد، شیراز، اصفهان، کیش، بابلسر، گرگان و چابکسر در قالب سرویس کامل (اقامت و سه وعده غذایی) در نظر گرفته شده است.