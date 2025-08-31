پخش زنده
با توجه به فرا رسیدن زمان آماده سازی اراضی مورد کشت محصولات دیم و پاییزه، هواشناسی کشاورزی استان همدان توصیههایی اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این موارد درخواستی به شرح ذیل است:
۱- به کلیه زارعین محترم توصیه میشود هرچه سریعتر نسبت به آماده سازی زمین، خرید بذر گواهی شده و بیمه محصولات اقدام نمایند
۲-به منظور افزایش کیفیت و کمیت میوه ها، برداشت محصولات باغی در ساعات خنک روز انجام و تا زمان ارسال به بازار در جای خنک و سایه جهت کاهش دمای میوهها نگهداری شوند
۳-خنک سازی آغلها از طریق ایجاد سایه بان و تهویه مناسب با توجه به تداوم گرمای هوا در طی چند روز آینده
۴-باغداران میوه نسبت به تنظیم دور آبیاری و انجام آبیاری در ساعات خنک روز اقدام نمایند
۵-انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی باغات و مزارع در ساعات بدون باد و خنک (اوایل صبح یا غروب)
۶-اطمینان از استحکام سازه و بسته بودن دریچههای سقفی گلخانهها در مقابل وزش باد.