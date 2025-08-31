به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ انجمن صنفی خبرنگاران استان با صدوربیانیه ای بازداشت غیرقانونی خانم مهدیه اسفندیاری، شهروند ایرانی و فعال مدافع حقوق بشر مقیم فرانسه محکوم کرد.

دربخشی از این بیانیه آمده است: اقدام فرانسه در بازداشت خانم اسفندیاری که نسل کشی در غزه را در فضای مجازی فریاد می زده است کاملا مغایر با موارد نقض حقوق بشری و رسانه ای است.

درادامه این بیانیه اینگونه آمده است: ما به عنوان اصحاب رسانه از دولت فرانسه،آزادی فوری و بدون قید و شرط خانم اسفندیاری و جبران خسارات مادی و معنوی توسط دولت فرانسه، توقف فوری بازداشت های خودسرانه و سیاستهای سانسور علیه مدافعان حقوق بشرو پاسخگویی دولت فرانسه در مجامع بین المللی به دلیل نقض قوانین حقوق بشررا خواستاریم و از نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل می خواهیم فورا به این پرونده ورود کرده و نگذارند سرکوب آزادی بیان در دفاع از مظلومان بویژه در محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی به بهانه های واهی از طرف سران غربی بدعت شود .

همچنین انجمن صنفی خبرنگاران استان زنجان ضمن ابراز همبستگی با خانم اسفندیاری، از تمامی نهادهای بین المللی، سازمانهای حقوق بشری و انجمنهای صنفی خبرنگاران در سراسر جهان میخواهد که با محکومیت این اقدام، از آزادی بیان و حقوق انسانی تمامی افراد زندانی به جرم حمایت از فلسطین دفاع کنند،چرا که. ما معتقدیم سکوت در برابر چنین ظلمی، خیانت به ارزشهای انسانی و حرف های روزنامه نگاری است وامروزنوبت ایستادگی برای مهدیه اسفندیاری موجب می شود تا فردا نوبت هیچ کنشگر حق طلبی نباشد.