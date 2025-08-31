به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در اطلاعیه شرکت گاز خوزستان آمده است: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز منبع_آب، (حدفاصل خیابان ۱۴ تا ۲۴)، کوی رمضان (خیابان‌های رضوان ۳۱ تا ۳۴)، حصیرآباد (خیابان چهارم و پنجم از بازارچه منبع آب تا کوی رمضان) که از ساعت ۶ صبح امروز قطع شده است، تا ۱۵ امروز ادامه خواهد شد.

از مشترکان درخواست شده در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط ماموران امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.