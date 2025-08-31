پخش زنده
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، ۲۶ میلیون لیتر انواع سوخت در مناطق روستایی استان توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، صفایی؛ نفت سفید، نفت گاز و بنزین را از مواد سوختی توزیع شده عنوان کرد و گفت: از این میزان سوخت توزیع شده، حدود ۲۳ میلیون لیتر نفت گاز برای تامین سوخت ماشین آلات کشاورزی بوده است.
مدیر تعاون روستایی استان کرمانشاه افزود: در حال حاضر توزیع مواد سوختی از طریق یک جایگاه پمپ بنزین و ۱۴۴ فروشندگی مواد سوختی فعال در سطح استان صورت میگیرد.
صفایی گفت: در طول یکسال گذشته در مجموع ۶۱ میلیون لیتر انواع مواد سوختی از طریق شبکه تعاونیهای روستایی استان توزیع شده است.