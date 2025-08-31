به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، آیت‌الله عبادی در دیدار ۱۰۰ نفر از فرماندهان واحد‌های مقاومت خواهران پیشگام بسیج مدارس استان که دوره توانمندسازی یاوران ولایت را گذرانده‌اند، بر اهمیت جایگاه بسیج در نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد و افزود: بسیج یک حرکت ارزشمند، الهی و فرهنگی است که با تکیه بر ارزش‌های اسلامی و در خدمت مردم بودن، در مقابل همه آفات بشری ایستادگی می‌کند و همواره مدافع مظلومان است.

وی با بیان اینکه ملت ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با انواع ترور‌ها و خسارات مواجه بوده است، گفت: منافقین کوردل با ترور ۲۳ هزار نفر از مردم بی‌گناه کشورمان دشمنی خود را نشان دادند، اما ملت ما پایدارتر و مقاوم‌تر شد و خون شهدا موجب بیداری اسلامی و اعتراض ملت‌های آزادی‌خواه علیه استکبار جهانی شده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به انواع آفات در جامعه، یکی از مهم‌ترین آنها را آفت فکری برشمرد و گفت: امروز دنیای غرب و استکبار جهانی دچار چنین آفتی هستند و جز منافع خود به چیزی نمی‌اندیشند و هر جا پا گذاشته‌اند به دنبال غارت و سلطه بوده‌اند.

آیت الله عبادی افزود: یکی از بزرگ‌ترین آفات جامعه بشری در شرایط کنونی، آفت بی‌تفاوتی فرهنگی است، موضوعی که دشمنان برای تحقق آن سرمایه‌گذاری و تلاش گسترده‌ای کرده‌اند تا فرهنگ، هویت و ارزش‌های اصیل ملت‌ها را از میان ببرند.