به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم بسکتبال زیر ۱۶ سال پسران ایران امروز یکشنبه ۹ شهریور در نخستین دیدار خود از رقابت‌های جام آسیا به مصاف تیم عربستان رفت و با نتیجه ۸۷ بر ۴۳ به پیروزی رسید.

نتایج چهار کوارتر این دیدار به شرح زیر است:

کوارتر اول: ۲۲ - ۱۵ / ایران

کوارتر دوم: ۲۵ - ۱۰ / ایران

کوارتر سوم: ۲۱ - ۸ / ایران

کواتر چهارم: ۱۹ - ۱۰ / ایران

علیرضا رشیدی در این دیدار با ۲۳ امتیاز، ۳ ریباند، ۲ پاس گل، ۳ توپ ربایی و کارایی ۲۵ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.

نوجوانان کشورمان در دومین دیدار خود روز دوشنبه ۱۰ شهریور ساعت ۷ به وقت ایران به مصاف تیم قزاقستان خواهند رفت.

ترکیب ۱۲ بازیکن حاضر در این رقابت‌ها به شرح زیر است:

امیررضا آذری، محمدصفا بهنیا، امیرسام محمدی، بردیا خسروی، مهدی محرابی، امیرعلی رئیسی، علیرضا رشیدی، ماهان تقی‌زاده، یاسین مروت، سید احمد مبینی، محمدصالح پاک‌گوهر، امین کریمی،

همچنین مهران حاتمی به عنوان مدیر فنی، محمد سیستانی به عنوان سرمربی، امیرمهدی قانع به عنوان مربی، محسن پروازیبه عنوان روانشناس و رضا ذوالقدر به عنوان بدنساز تیم ملی پسران ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.