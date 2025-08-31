‌به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد استاندار آذربایجان غربی در سفری کاری به شهرستان مهاباد، مجموعه‌ای از طرح‌های مهم عمرانی و تولیدی را در راستای گرامیداشت هفته دولت افتتاح خواهد کرد.

‌در بدو ورود به مهاباد استاندار آذربایجان غربی و هیات همراه به اتفاق مسئولان شهرستان مهاباد در یادبود و مزار مطهر شهید تیمسار خلبان علی حیدری حاضر شده و به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام می‌کنند.

در ادامه، طرح ساماندهی ورودی شهر مهاباد به میاندوآب افتتاح خواهد شد.

این پروژه زیرساختی با هدف بهبود وضعیت معابر ورودی و ارتقای زیبایی و ایمنی شهری اجرا شده است.

همزمان، شرکت تولیدی خشکبار و آجیل سیروان نیز افتتاح می‌شود.

این واحد تولیدی با ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان محلی، گامی مؤثر در جهت اقتصاد مقاومتی و افزایش ارزش افزوده محصولات بومی محسوب می‌شود.

از دیگر طرح‌های مهم این سفر، افتتاح واحد مرغ مادر ملاک است که با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و مشارکت بانک‌های عامل، به تقویت زنجیره تولید طیور در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.

همچنین، شرکت مرغ گوشتی اروم گوهردانه به عنوان یکی از مهم‌ترین واحد‌های صنعتی و تولیدی شهرستان مهاباد، در این سفر افتتاح خواهد شد. این واحد با ظرفیت بالا در تولید گوشت مرغ، نقش مهمی در خوداتکایی و تأمین پروتئین حیوانی استان آذربایجان غربی ایفا خواهد کرد.

این سفر با هدف بررسی دستاورد‌های توسعه‌ای، تقدیر از تلاش‌های بخش خصوصی و اهمیت نقش دولت در اجرای طرح‌های مؤثر در شهرستان مهاباد در هفته دولت برگزار می‌شود.