استاندار آذربایجان غربی امروز به مهاباد سفر میکند و چندین طرح عمرانی، تولیدی و اشتغالزایی را افتتاح خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد استاندار آذربایجان غربی در سفری کاری به شهرستان مهاباد، مجموعهای از طرحهای مهم عمرانی و تولیدی را در راستای گرامیداشت هفته دولت افتتاح خواهد کرد.
در بدو ورود به مهاباد استاندار آذربایجان غربی و هیات همراه به اتفاق مسئولان شهرستان مهاباد در یادبود و مزار مطهر شهید تیمسار خلبان علی حیدری حاضر شده و به مقام شامخ این شهید والامقام ادای احترام میکنند.
در ادامه، طرح ساماندهی ورودی شهر مهاباد به میاندوآب افتتاح خواهد شد.
این پروژه زیرساختی با هدف بهبود وضعیت معابر ورودی و ارتقای زیبایی و ایمنی شهری اجرا شده است.
همزمان، شرکت تولیدی خشکبار و آجیل سیروان نیز افتتاح میشود.
این واحد تولیدی با ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان محلی، گامی مؤثر در جهت اقتصاد مقاومتی و افزایش ارزش افزوده محصولات بومی محسوب میشود.
از دیگر طرحهای مهم این سفر، افتتاح واحد مرغ مادر ملاک است که با سرمایهگذاری بخش خصوصی و مشارکت بانکهای عامل، به تقویت زنجیره تولید طیور در منطقه کمک شایانی خواهد کرد.
همچنین، شرکت مرغ گوشتی اروم گوهردانه به عنوان یکی از مهمترین واحدهای صنعتی و تولیدی شهرستان مهاباد، در این سفر افتتاح خواهد شد. این واحد با ظرفیت بالا در تولید گوشت مرغ، نقش مهمی در خوداتکایی و تأمین پروتئین حیوانی استان آذربایجان غربی ایفا خواهد کرد.
این سفر با هدف بررسی دستاوردهای توسعهای، تقدیر از تلاشهای بخش خصوصی و اهمیت نقش دولت در اجرای طرحهای مؤثر در شهرستان مهاباد در هفته دولت برگزار میشود.