سرپرست دانشگاه دولتی بجنورد گفت: کلاس ها، کارگاهها و خوابگاهها از ۲۹ شهریور، آغاز به کار خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ قربانعلی اسدی، در نشست خبری با اصحاب رسانه تقویت ارتباط با صنعت و ارتقای ۳۰ تا ۴۰ رتبهای در بین موسسات آموزش عالی را از اهداف دانشگاه بجنورد، عنوان کرد.
وی از رشد بودجه، پیشرفت طرحهای عمرانی و حمایت از فعالیتهای صنفی و فرهنگی دانشجویان خبر داد.
رشد ۵۰ درصدی اعتبارات دانشگاه
سرپرست دانشگاه بجنورد با اشاره به رشد ۵۰ درصدی اعتبارات دانشگاه امسال گفت: مجموع بودجه این مرکز آموزش عالی به بیش از چهار هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال رسیده است.
اسدی افزود: از این میزان سه هزار و ۵۰ میلیارد ریال برای هزینههای جاری، ۳۶۰ میلیارد ریال برای تملک دارایی و یک هزار و ۱۸۰ میلیارد ریال برای طرحهای سرمایهای اختصاص یافته است.
وی گفت: ۱۲ طرح عمرانی نیمهتمام در دانشگاه وجود دارد که چهار پروژه از جمله تکمیل دانشکده فنی و مهندسی، ساخت خوابگاه پسران و دانشکده علوم پایه فعال هستند و تکمیل سلفسرویس و سردر دانشگاه در اولویت قرار دارد.
اسدی همچنین از جذب بیش از ۲۸ میلیارد تومان کمکهزینه تغذیه دانشجویان خبر داد و گفت: دو ردیف اعتباری جدید برای نخستین بار از محل فرمانداریها و سازمان مدیریت و برنامهریزی ایجاد شده است.
وی با تأکید بر حمایت از فعالیت تمامی تشکلهای دانشجویی دارای مجوز، دانشگاه را کانون تولید دانش و نوآوری خواند و گفت که دانشگاه در مسیر رونق فعالیتهای فرهنگی و علمی گام برمیدارد.
ثبت ۸۶ مقاله داخلی و خارجی
سرپرست دانشگاه بجنورد به دستاوردهای پژوهشی نیز اشاره کرد و گفت: طی سال گذشته ۸۶ مقاله داخلی و خارجی و هفت قرارداد تحقیقاتی به ارزش بیش از ۴ میلیارد تومان به ثبت رسیده است.
وی افزود: دفتر استانداردسازی دانشگاه نیز با هدف توسعه همکاریهای پژوهشی و صنعتی راهاندازی شده است.
سرپرست دانشگاه بجنورد یادآور شد: بخشی از دانشجویان فاقد خوابگاه هستند و در خوابگاههای خودگردان و منازل شخصی اسکان دارند.
اسدی افزود: متأسفانه در سالهای گذشته نگاه تکصدایی در دانشگاه حاکم بود و حتی اعتراضات صنفی دانشجویان با تشکیل پرونده انضباطی مواجه میشد، اما اکنون هیچ دانشجویی به دلیل فعالیت صنفی یا فرهنگی دچار مشکل نخواهد شد.
هیچ پروندهای برای دانشجویان تشکیل نمیشود
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه بجنورد، گفت: بنابراین، طبق تأکید وزیر علوم، در حوزه مسائل صنفی هیچ پروندهای برای دانشجویان تشکیل نخواهد شد.
مجتبی مجرد گفت: همه پروندههای انضباطی گذشته پیگیری و متوقف شده است.
وی درباره وضعیت خوابگاهها گفت: اکنون حدود ۱۵۰۰ دانشجو در خوابگاههای دانشگاه اسکان دارند، اما حدود ۱۴۰۰ نفر هنوز فاقد خوابگاه هستند و خوابگاه پسران با ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی نیازمند ۶۰ میلیارد تومان اعتبار است که تاکنون ۱۵ میلیارد تومان تخصیص یافته و خوابگاه متأهلین تنها ۱۲ درصد پیشرفت دارد و ۴۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که بخشی از آن از محل تسهیلات تأمین خواهد شد.
پیشرفت ۸۶ درصدی دانشکده فنی و مهندسی
مدیر طرح و برنامه دانشگاه، از پیشرفت ۸۶ درصدی دانشکده فنی و مهندسی خبر داد و گفت: تکمیل آن نیازمند ۷۰ میلیارد تومان اعتبار است.
عبدالله خوشنودی، همچنین اعلام کرد: حدود ۳۵ هزار دانشجو در خراسان شمالی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی مشغول تحصیل هستند.
مرتضی نوروزی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه نیز افزود: حدود ۵ هزار دانشجو در دانشگاه بجنورد مشغول به تحصیل هستند و تعداد دانشجویان ارشدی که هر سال جذب میشوند بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر هست و تعداد دانشجویان حال حاضر دانشگاه در مقطع ارشد ۶۰۰ الی ۷۰۰ نفر هست.
حدود ۱۲۰۰ دانشجوی جدیدالورود کارشناسی پذیرفته میشوند.