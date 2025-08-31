پخش زنده
شبکه فاضلاب خیابان اردیبهشت اصفهان به روش لولهشکافی (Pipe Bursting) اصلاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیر آبفای منطقه ۳ شهر اصفهان گفت: با بهره گیری از این روش برای نخستینبار در شرکت آب و فاضلاب استان، ۱۵۰ متر از شبکه فرسوده فاضلاب در خیابان اردیبهشت با قطر ۲۵۰ میلیمتر به روش جدید لولهشکافی و در مدت سه روز اصلاح و بازسازی شد.
مجید مختاری با بیان اینکه اگر این عملیات به روش سنتی و دستی اصلاح میشد حداقل ۱۵ روز بهطول میانجامید، گفت: اصلاح شبکه فاضلاب به روش لولهشکافی، تحولی در بازسازی زیرساختهای شهری بدون عملیات حفاری به شمار میرود که میتوان از آن در مناطق پُرجمعیت و پُر تردد استفاده کرد.
وی به چگونگی اصلاح شبکه فرسوده فاضلاب به روش لولهشکافی پرداخت و گفت: در این روش بدون تخریب و حفاری معابر، از طریق یک ابزار خاص «بریکر هد»، لوله قدیمی شکسته شده و همزمان لوله جدید جایگزین آن میشود.
مدیر آبفای منطقه ۳ شهر اصفهان افزود: این روش اجازه میدهد تا لوله جدید با قطر بیشتر، جایگزین لوله قدیمی شده و ظرفیت شبکه فاضلاب افزایش یابد. همچنین با توجه به فرسوده بودن بخشهایی از شبکه فاضلاب اصفهان در بافت تاریخی، امکان نوسازی شبکه فاضلاب بدون انجام حفاری در محوطه بناهای تاریخی و سنگفرش معابر را فراهم میکند.
مختاری افزود: کاهش ترافیک و آشفتگی شهری، کاهش زمان اجرا و سرعت اجرای بالای اصلاح شبکه درمقایسه با روش سنتی و همچنین کاهش چشمگیر هزینههای بازسازی معابر، آسفالت و فضای سبز از دیگر مزایای اصلاح شبکههای فرسوده فاضلاب به روش جدید لولهشکافی است.