به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛محمدحسن کیانی‌ فر گفت: دو میلیارد تومان یارانه نهال برای سرشاخه کاری ، اصلاح ،توسعه و نوسازی بیش از ۲۰۰ هکتار از باغ های قدیمی و بی‌کیفیت گردو در استان پرداخت شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهمیت تولید نهال گواهی‌شده و با اصالت افزود:در قالب این طرح، با یک‌روند تدریجی، سالانه ۳۰ درصد از نهال‌های پایه بدری طی سه سال حذف و با پایه‌های رویشی جایگزین خواهد شد.

کیانی فر افزود: همچنین یارانه ی نهال برای خرید بیش از ۶۰ هزار اصله پایه رویشی با اولویت تولید داخل استان و خرید بیش از ۲۰۰ هزار عدد پیوندک گردو و سایر درختان مثمر هزینه شده است.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی گفت: این روش علاوه بر به‌روزرسانی و نوسازی باغ های قدیمی ، موجب افزایش محصولات باغی خواهد شد.