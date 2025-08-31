پخش زنده
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر بر اهمیت والای آفرینش هنری به عنوان نمایانگر شخصیت افراد و تأثیر عمیق آن بر جایگاه تاریخی آنان تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در نشست تجلیل از هنرمندان فعال عرصه همبستگی و اتحاد ملی با اشاره به ماندگاری هنرمندان در گذر تاریخ، افزود: آفرینش هنری، نشانهای از شخصیت فرد است و جایگاه هر شخص در تاریخ بستگی به محصول هنری او ارتباط مستقیم دارد.
وی با یادآوری نامهای ماندگار در عرصه هنر، به شخصیت هنری برجستهای، چون استاد محمود فرشچیان اشاره کرد و گفت: محمود فرشچیان چرا مورد تکریم است؟ جامعه، فرشچیان را از دریچه نقاشی، با آن آفرینش هنریاش، تکریم میکند. آن آینه، نشان شخصیت اوست و هنر اینقدر متعالی است که در اوج سبک هنری خودش، نقاشیهایی تولید میکند که در تاریخ ماندگار میشود.
آیت الله صفایی بوشهری در ادامه سخنان خود، چهار نکته کلیدی را برای موفقیت روزافزون در عرصه هنر گوشزد کرد که میتواند نقشه راهی برای هنرمندان و مسئولان فرهنگی باشد.
وی وحدت و همدلی اصحاب هنر را یکی از ابزارهای اصلی موفقیت برشمرد و بیان کرد: هنر فردی، هنر فرد است؛ اما وقتی اجتماع هنری شد، این اقتدار ایجاد میکند.
در این مراسم از جمعی از هنرمندان به علت خلق آثار فاخر در عرصه همبستگی و اتحاد ملی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی به ایران تقدیر و تجلیل شد.