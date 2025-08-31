استفاده عادلانه از آب رودخانه قره‌چای، ضرورت نوسازی جاده سردشت تا پل سنجان و تغییر چهره شهر اراک به علت کاهش آبیاری فضای سبز در بسته روی خط تماس انعکاس یافته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استفاده عادلانه از آب رودخانه قره‌چای، ضرورت نوسازی جاده سردشت تا پل سنجان و تغییر چهره شهر اراک به علت کاهش آبیاری فضای سبز در بسته روی خط تماس انعکاس یافته است.

شما می‌توانید انتقادات، پیشنهادات و تجلیل خود از مسائل اجتماعی را با شماره ۰۹۱۸۸۶۱۶۶۲۸ در شبکه‌های اجتماعی در میان بگذارید تا در شبکه آفتاب منتشر شود.