به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ استفاده عادلانه از آب رودخانه قرهچای، ضرورت نوسازی جاده سردشت تا پل سنجان و تغییر چهره شهر اراک به علت کاهش آبیاری فضای سبز در بسته روی خط تماس انعکاس یافته است.
