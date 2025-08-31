به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی فریمان گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر برداشت غیرمجاز مبلغ ۲۱۷ میلیون ریال از حساب بانکی اش به صورت اینترنتی، پیگیری موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

سرهنگ جواد سلطانی گفت: شاکی پرونده در یکی از سایت‌های اینترنتی با مشاهده تبلیغ فروش کالای ارزان‌تر از بازار ، مبلغ ۲۱۷ میلیون ریال را به کارت اعلامی از طرف مقابل واریز کرده که بعد از آن فروشنده پاسخگو نبوده است.

سرهنگ سلطانی گفت: با تلاش و پیگیری مستمر کارشناسان پلیس فتا، یک متهم در این زمینه شناسایی و دستگیر و با دستور مقام قضایی مبلغ کلاهبرداری شده به حساب مالباخته برگشت داده شد.