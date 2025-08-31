کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: امروز افزایش باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمز مورد انتظار است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مرضیه سی سی پور گفت: امروز تداوم باد‌های جنوب شرقی در مناطق دریایی استان مورد انتظار است و در بعدازظهر وقوع بارش‌های همر در ارتفاعات استان پیش بینی می‌شود.

او افزود: از ابتدای صبح مه صبحگاهی در سواحل و جزایر و پاره‌ای نقاط استان پیش بینی می‌شود و سبب کاهش موقتی دید افقی نیز خواهد شد.

سی سی پور گفت: بعدازظهر و اوایل شب نیز در ارتفاعات استان رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ، تندباد لحظه‌ای و احتمال سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی پیش بینی می‌شود.

او افزود: در مناطقی که شرایط بارشی فراهم نباشد، بروز گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست و توصیه می‌شود از قرارگیری در مجاورت و بستر رودخانه‌های فصلی و صعود به ارتفاعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: مناطق دریایی استان به ویژه تنگه هرمزدر ساعات صبح تا بعدازظهر متلاطم خواهد بود و توصیه می‌شود تردد شناور‌ها بخصوص سبک، صیادی و تفریحی با احتیاط لازم در نظر گر فته شود.

سی سی پور گفت: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته برقرار خواهد بود و از لحاظ دمایی در این مدت با ماندگاری رطوبت در منطقه، نوسان دما بین ۱ تا ۲ درجه سلسیوس پیش بینی می‌شود.