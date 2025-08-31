به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مسابقات روئینگ قهرمانی جوانان و زیر ۲۳ سال آسیا امروز یکشنبه ۹ شهریور در شنیانگ چین در حال پیگیریست.

در ادامه این رقابت ها، مانی رحمانی و بهراد لگاری‌نژاد در فینال دونفره جوانان مردان در رقابت با حریفانی از چین، عراق، ژاپن، چین تایه و ازبکستان با ثبت زمان ۶:۲۶.۴۶ دقیقه دوم شدند و مدال نقره این دوره از مسابقات را کسب کردند. در این رقابت نماینده کشورچین‌تایپه اول و چین سوم شدند.

این مسابقات برای دیگر ملی‌پوشان کشورمان نیز ادامه دارد.