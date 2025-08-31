پخش زنده
مراسم عزاداری امام عسکری (ع) در بیوت مراجع و علما در قم برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مراسم عزاداری و سوگواری به مناسبت شهادت حضرت امام حسن عسکری (علیه السلام) در بیت مرجع تقلید شیعیان، حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی برگزار میشود.
این مراسم فردا دوشنبه ۱۰ شهریور ماه از ساعت ۱۰ صبح با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین هاشمی همدانی در دفتر حضرت آیتالله العظمی نوری همدانی برگزار میشود.
همچنین مراسم عزاداری این امام همام و عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف)، با حضور علما و اساتید، هیئات مذهبی و مسئولان ویژه برادران در دفتر حضرت آیت الله فقیهی بعد از نماز عشاء برگزار خواهد شد.
مراسم عزاداری امام عسکری (ع) همچنین روز دوشنبه دهم شهریور از ساعت ۱۱ و ۱۵ از سوی دفتر آیتالله هادوی تهرانی با سخنرانی حجتالاسلام و المسلمین میرتبار برگزار میشود.