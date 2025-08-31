صنعت ترانزیت جاده‌ای ایران در چهار ماه نخست سال جاری با عبور از مرز ۵ میلیون تن کالا و ثبت ۲۳۲ هزار سفر، رکوردی بی‌سابقه را به ثبت رساند. این جهش عظیم، ایران را در آستانه تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ایران با موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز خود، گام‌های بلندی در مسیر تبدیل شدن به قطب ترانزیتی منطقه برداشته است.



آمارهای اخیر نشان می‌دهد در چهار ماه نخست سال جاری، حجم ترانزیت جاده‌ای کشور از مرز ۵ میلیون تن کالا و ۲۳۲ هزار سفر عبور کرده که یک رکورد تاریخی محسوب می‌شود.



این دستاورد چشمگیر مرهون تلاش ۴۰ هزار کامیون و کشنده و ۵۱ هزار راننده حرفه‌ای ایرانی است که با بهره‌گیری از ۲۶ پایانه مرزی فعال در ۱۲ استان، شریان حیاتی این جهش را تشکیل می‌دهند.



با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که موانعی نظیر “گیر افتادن بار در مبادی ورودی و خروجی” و “دستورالعمل‌های خلق‌الساعه و به دور از عرف بین‌المللی” می‌تواند درآمدهای ارزی این بخش را به سمت رقبا سوق دهد.

رفع این چالش‌ها، کلید تثبیت جایگاه ایران به عنوان قطب ترانزیتی منطقه و بهره‌برداری کامل از پتانسیل‌های بی‌نظیر کشور است.