۸۷ شی تاریخی و فرهنگی در شهرستان بم کشف و ضبط شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکز کرمان،فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان در این باره گفت: در راستای تثبیت امنیت در حفاظت از میراثفرهنگی و استفاده از ظرفیت مشارکتهای اجتماعی با همکاری میراثبانان افتخاری، در پی نگهداری اشیای تاریخی و فرهنگی در منزل شخصی در بم، در هماهنگی با مراجع انتظامی و قضایی در بازرسی از این منزل ۸۷ قطعه شی تاریخی و فرهنگی کشف و ضبط شد.
سرهنگ مجید فاریابی افزود: برابر نظر کارشناسان باستانشناسی تعدادی از این اشیا ارزش تاریخی و فرهنگی دارد و اشیای کشف شده به همراه ادله جرم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع داده شد.
او خاطرنشان کرد: آثار تاریخی و فرهنگی سرمایه، هویت و ریشههای تاریخی این سرزمین بوده و پاسداری از آنها حراست از شناسنامه فرهنگی کشور محسوب میشود، یگان حفاظت میراث فرهنگی کرمان با هوشیاری و ایستادگی و کمک از ظرفیت ارگانهای همیار و مشارکتهای اجتماعی دربرابر سوداگران مواریث فرهنگی، نگهبان حافظه تاریخی سرزمین ایران است و حفاظت از این گنجینهها بهعنوان یادگار نیاکان این مرز و بوم میراث نسل آینده با تمام توان بدست نیروهای یگان حفاظت انجام شده و با شدیدترین حالت با متجاوزان به میراث فرهنگی برخورد خواهیم کرد.