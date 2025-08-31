۲ مدیر نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به دلیل اهمال در انجام وظیفه و اتلاف بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل به حبس و انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در زمستان سال گذشته در شرایطی که کشور با ناترازی انرژی و کمبود سوخت مواجه بود، گزارشی در دادگستری استان تهران رسیدگی شد مبنی بر اینکه یکی از مخازن سوخت و گازوئیل نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری بیش از ۹ ماه دارای نشتی بوده است.

طبق برآورد‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته بیش از ۷۸۰ هزار لیتر گازوئیل از مخزن نشت کرده و به داخل قنوات اطراف وارد و در آب‌های زیر زمینی و خاک نفوذ کرده و نشت گازوئیل از این مخزن علاوه بر خسارت‌های ناشی از اتلاف انرژی، موجب آلودگی گسترده محیط زیست شده بود.

پس این گزارش، دادستانی شهرستان ری به موضوع ورود کرد و در این زمینه پرونده قضایی تشکیل شد.

پس از انجام تحقیقات و رسیدگی‌های قضایی، مدیر عامل شرکت و رئیس هیئت مدیره نیروگاه برق حرارتی شهرستان ری به اتهام آلودگی محیط زیست و تهدید علیه بهداشت عمومی هر کدام به تحمل یک سال حبس و نیز انفصال از مشاغل دولتی محکوم شدند.

همچنین شرکت تولید برق مکلف به جبران خسارت و رفع آلودگی از محیط زیست و جلوگیری از تکرار وقوع چنین حوادثی شده است.