مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از کشف و ضبط ۲۶ دستگاه ماینر غیرمجاز در گنبدکاووس، گرگان و کردکوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،سید احمد موسوی با اعلام این خبر افزود: با توجه به بررسی‌های انجام شده توسط همکاران از لوازم اندازه‌گیری (کنتور برق)، یک مرغداری و دو واحد مسکونی در شهرستان‌های گنبد کاووس، گرگان و کردکوی مصرف نامتعارف را نشان می‌داده که بررسی دقیق میزان مصرف آنها بیان‌گر استخراج غیرمجاز رمزارز بود.

وی تاکید کرد: نظارت بر مناطق مشکوک و پرمصرف برق به صورت مستمر و جدی ادامه دارد تا از هرگونه سوءاستفاده‌ احتمالی و فشار مضاعف بر شبکه و به خطر انداختن تامین برق پایدار برای مشترکان پیشگیری شود.