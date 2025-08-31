با کاهش محسوس دمای شبانه از امشب، شبها در خراسان جنوبی، خنک تر می شود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیشیابی هواشناسی، برای امروز هم تحت تاثیر بادهای ۱۲۰ روزه گاهی ورزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گرد و خاک و در برخی ساعات کاهش میزان دید افقی و کاهش کیفیت هوا به ویژه در نیمه شرقی استان قابل پیش بینی است.

زارعی افزود: همچنین بروز خسارت و طوفان گرد و خاک در مناطق بادخیز و مستعد به خصوص در نوار شرقی دور از انتظار نیست اما از فردا با کاهش ناپایداری‌ها از سرعت وزش باد کاسته می شود.

وی گفت: تا پایان هفته روند تغییرات دما در روز ناچیز خواهد بود اما در طول شب کاهش محسوس دمای هوا پیش بینی می شود و شب‌های خنکی در پیش است.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته، خضری با 17 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک ترین دهسلم با 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین مناطق استان گزارش شدند و دمای هوا در بیرجند هم در روزی که گذشت بین 23 و 36 درجه ثبت شد.

زارعی افزود: همچنین در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه درح با 112 کیلومتر بر ساعت و از شهرهای سرایان، حاجی آباد، سربیشه و طبس نیز کاهش دید افقی در برخی ساعات گزارش شد.