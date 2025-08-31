رئیس بنیاد مسکن مهریز: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهریز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند خانه‌دار شدن متقاضیان را سرعت بخشیده و در راستای سیاست‌های دولت گام برمی‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، رفیعیان در نشست خبری با اصحاب رسانه افزود: از میان ۵ هزار و۶۰۰ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان، تاکنون یک‌هزار و ۶۸۰ نفر تأیید نهایی شده‌اند، برای آنان افتتاح حساب انجام و زمین تحویل شده و هم‌اکنون جهت اخذ پروانه ساخت به شهرداری معرفی شده‌اند.

وی افزود:پروژه‌های ۷۸ و ارغوان در حوزه مسکن شهری توسط بنیاد مسکن در حال اجراست و تاکنون به ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند؛ این واحد‌ها ظرف چهار ماه آینده آماده واگذاری خواهند بود.

وی با اشاره به مسکن محرومین و خانواده‌های دارای دو عضو معلول تحت پوشش بهزیستی گفت: اجرای پروژه ویژه این گروه‌ها آغاز شده و طبق قرارداد با پیمانکار، تا تیرماه ۱۴۰۵ به مرحله سفت کاری خواهد رسید.

رئیس بنیاد مسکن مهریز همچنین از آغاز ساخت ۲۵ واحد مسکن روستایی در منطقه بنادک سادات خبر داد و افزود: مراحل مناقصه و اخذ پروانه انجام شده و عملیات اجرایی طی دو تا سه ماه آینده شروع می‌شود؛ این واحد‌ها در مدت یک سال به مرحله سفت‌کاری می‌رسند.

رفیعیان در پایان تأکید کرد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مهریز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری دستگاه‌های مرتبط، روند خانه‌دار شدن متقاضیان را سرعت بخشیده و در راستای سیاست‌های دولت گام برمی‌دارد.