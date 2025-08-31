طرح انتقال آب از سد بار به فیروزه بعد از سه سال وقفه با افتتاح تصفیه خانه به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فیروزه گفت: با بهره برداری این طرح که با ۵۲ میلیارد تومان هزینه به بهره برداری رسیده است مردم شهر فیروزه از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی بهره مند شدند.

محمد اسماعیل نصرآبادی افزود:با اجرای این طرح از محل سد بار ۱۵ لیتر در ثانیه آب به تصفیه خانه منتقل و بعد از تصفیه وارد شبکه آب رسانی شهر فیروزه می‌شود.

طرح انتقال آب به شهر فیروزه در سال ۱۴۰۱ افتتاح شد، اما به دلیل بوی بد و رنگ نامناسب آب این طرح متوقف شد و امروز با افتتاح تصفیه خانه آب به طور رسمی به فیروزه رسید.