به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هنر‌های رزمی ترکیبی جوانان ایران در دو بخش دختران و پسران در نخستین حضور خود در مسابقات کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین توانست ۱ مدال طلا، ۴ نقره و ۴ برنز را به دست آورد که این نتایج منجر به کسب جایگاه سوم را پس از تاجیکستان و قزاقستان در بین ۱۹ کشور شرکت کننده در این مسابقات شد.

اسامی مدال آوران به شرح زیر می‌باشد:

آقایان:

امیرمهدی وظیفه ۸۰- سنتی مدال طلا، امیر محمد حاتمیان ۶۰- سنتی مدال نقره، ابوالفضل فتوحی مقدم ۷۰- مدرن مدال نقره، مهیار شافعی ۶۵- سنتی مدال برنز، ایلیا واحدی ۷۰- سنتی مدال برنز

علی اصغر مرادی، حسین قربانی و امیرعلی علی آبادی نیز علیرغم کسب مدال موفق به کسب سهمیه بازی‌های آسیایی جوانان شدند.

بانوان:

وانیا فتحعلی پور ۵۵- مدرن مدال نقره، آیدا عباس نژاد ۴۵- مدرن رده سنی زیر ۱۶ سال مدال نقره، تیام ده پهلوان ۶۰- سنتی مدال برنز، کمند کرم زاده ۵۰- سنتی مدال برنز

گفتنی است ورزشکاران اعزامی توانستند مجموعا ۱۲ سهمیه (۴ سهمیه بانوان و ۸ سهمیه آقایان) برای بازی‌های آسیایی جوانان که در آبان ماه سال جاری در بحرین برگزار می‌گردد را بدست آورند.