احصا و بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، در دیدار رییس بسیج اصناف کشور با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بر احصا همه مشکلات واحد‌های تولیدی برای پیگیری؛ و رفع آنها در دستور کار قرار گرفت.

سردار حسن پور در این دیدار گفت: مامورت اصلی بسیج اصناف رفع موانع اقتصادی و تولیدی است.

حسن پور با تاکید بر اهمیت حوزه کشاورزی در استان و استفاده از ظرفیت‌های استان در این زمینه گفت: ظرفیت‌های طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد از جمله در بخش کشاورزی و گیاهان‌دارویی فرصتی مهم برای سرمایه گذاری و‌تولید است.

رئیس بسیج اصناف کشور با اشاره به راه اندازی قرار گاه شهید سلامی در جریان جنگ دوازده روزه تحمیلی با رژیم صهیونیستی اضافه کرد: برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی به راه اندازی کارقرارگاهی با مشارکت مردم نیاز است.

رئیس اتاق بازرگانی استان هم در نشست رئیس سازمان بسیج اصناف با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی گفت: مشکل اصلی تولیدکنندگان در استان کمبود سرمایه در گردش و تامین تسهیلات است.

قبادی با اشاره به ظرفیت‌های استان در زمینه‌های مختلف از جمله در حوزه‌های نفت و‌گاز و گیاهان دارویی افزود: حمایت‌های مالی از واحد‌های تولیدی استان نسبت به ظرفیت‌های استان ناچیز است.