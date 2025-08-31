پخش زنده
معاون صنایعدستی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: در این دوره از جشنواره، چهار اثر از هنرمندان توانمند استان پس از داوری اولیه به مرحله نهایی راه یافتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ پروانه کلاته به خبرگزاری صدا و سیما گفت: حضور هنرمندان خراسان شمالی در چنین رویدادهایی را فرصتی مغتنم برای معرفی تواناییهای این قشر ارزشمند دانست. وی افزود: این آثار در رشته خراطی چوب خلق شده و به دلیل نوآوری، کیفیت فنی و نگاه خلاقانه موردتوجه هیئت داوران قرار گرفتهاند.
چهارمین جشنواره بینالمللی «هُمام» با مشارکت گسترده هنرمندان دارای معلولیت از ایران و سایر کشورها برگزار میشود و در بخشهای مختلف خود تلاش دارد الگویی الهامبخش از اراده و استعداد را به نمایش بگذارد. زمان برگزاری نمایشگاه آثار برگزیده و مراسم پایانی، از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.
انواع گلیم و سفره کردی، جاجیم، پارچهبافی، چادرشببافی و حولهبافی، کلاه کرکی، دوخت لباسهای سنتی، زیورآلات محلی، چاروق، انواع سفال از مهمترین هنرهای دستی خراسان شمالی محسوب میشود که همگی از شهرت و منزلت جهانی برخوردارند و تولید آن در استان در زمره پرطرفدارترین مشاغل قلمداد میشود.
اکنون بیش از ۱۸ هزار نفر صنعتگر فعال دارای مجوز در ۶۹ رشته صنایعدستی و البته افراد بسیاری نیز به صورت سنتی و خودجوش در جای جای استان در زمینه صنایعدستی مشغول به فعالیت هستند.