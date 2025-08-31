تیم ووشو خراسان شمالی در مسابقات کمربند طلایی که به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد، با درخشش ورزشکاران خود موفق شد مقام سوم تیمی را از آن خود کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ این دوره از مسابقات با حضور ۱۶۰ ووشوکار از سراسر کشور در چهار رده سنی نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان طی دو روز برگزار شد و تیم استان چندین مدال رنگارنگ کسب کرد.

در رده نوجوانان، ارشیا سرایدار و افشین غیرتمند موفق به کسب مقام اول و سهیل داوری نیز مقام سوم را از آن خود کرد.

در رده جوانان، علی قاسمی و محمدمهدی رضائیان مدال طلای این رقابت‌ها را کسب کردند و امیرمهدی نیز به مقام سوم دست یافت.

در رده بزرگسالان، امین باوفا و جواد رستم‌پور با کسب مقام اول، درخشیدند. همچنین حسین ابراهیمی، محمدجواد آرئین و سینا فریدی به مقام دوم رسیدند.