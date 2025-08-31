واحد صنعتی تولید ماشین آلات راه سازی و معدنی با ظرفیت تولید سالانه ۷۰۰ دستگاه انواع لودر و بیل مکانیکی در قم به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سرپرست معاونت ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت در مراسم بهره‌برداری از این کارخانه با اشاره به نیاز جدی کشور به نوسازی ناوگان ماشین‌آلات سنگین گفت: در حال حاضر بیش از ۶۰ هزار دستگاه ماشین‌آلات در حوزه معدن و راه‌سازی کشور فعال است که متأسفانه حدود ۷۰ درصد آنها فرسوده هستند. راه‌اندازی این واحد می‌تواند بخشی از نیاز کشور را تأمین کرده و فرآیند نوسازی این ناوگان را تسریع کند.

سید حامد عاملی، همچنین با اشاره به ظرفیت‌های داخلی کشور در زمینه تولید مواد اولیه، به‌ویژه فولاد، افزود: با توجه به اینکه در کشور ما دسترسی به فولاد به‌عنوان ماده اولیه اصلی این صنعت وجود دارد، می‌توانیم چنین واحد‌هایی را توسعه داده و علاوه بر تأمین نیاز داخل، در مسیر خودکفایی گام برداریم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید سالانه ۳۰۰۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات راه‌سازی و معدنی در کشور، گفت: حمایت از این واحد‌ها نه‌تنها موجب خودکفایی در صنعت تولید ماشین‌آلات خواهد شد، بلکه می‌تواند از خروج مقادیر قابل توجهی ارز از کشور جلوگیری کند.

برای اجرای این پروژه ۷۶۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری انجام شده و زمینه اشتغال مستقیم برای بیش از ۱۳۰ نفر فراهم شده است.