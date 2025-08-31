مهدیه اسفندیاری استاد دانشگاه لیون فرانسه است که مهد آزادی بیان، او را به خاطر انتقاد از نسل‌کشی در غزه، دهم اسفند زندانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ خانم مهدیه اسفندیاری استاد دانشگاه لیون فرانسه، پس از انتقاد از نسل‌کشی فلسطینیان در غزه در شبکه‌های اجتماعی، دهم اسفند ناپدید شد.

این رفتار بیش از آن که شباهتی به آزادی بیان داشته باشد، نوعی چاپلوسی برای رژیم جعلی اسرائیل محسوب می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌و‌گو با بخش خبری ۱۳ شبکه آفتاب گفت: از آن زمان تاکنون بیش از شش ماه گذشته و دولت فرانسه حتی اجازه داشتن وکیل را هم به این شهروند نداده است؛ به زعم بنده و بسیار دیگری از کارشناسان این یک نوع گروگان گیری سیاسی است.

خدیمی این را هم گفت که سیاست‌های دوگانه این کشور، تحقق معیار‌های دوگانه حقوق بشری را در کشوری ثبت می کند که فریاد آزادی بیان سر داده اما رفتارهایش با قوانین مهم بین المللی تناقض دارد.