به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، توانمند سازی اقتصادی و رساندن مددجویان به خودکفایی از جمله مهم ترین رویکردهای کمیته امداد استان سمنان در خدمات رسانی به مددجویان این نهاد است.

به گفته مدیرکل کمیته امداد استان سمنان امسال ۲۰ طرح دانش بنیان به کمیته امداد معرفی شده و برای این طرح‌ها بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات اشتغالزایی در نظر گرفته میشود.

محمد حسین ذوالفقاری افزود: طرح‌های اشتغالزایی کمیته امداد در بخش‌های خدماتی ، دامپروری ، طیور ، زنبورداری ، کشاورزی - صنایع دستی و صنعتی است.

وی با بیان اینکه اجرای طرح‌های اشتغالزایی موجب شد تا سال گذشته ۴۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان خودکفا شوند پیش بینی کرد : امسال ۵۰۰ خانوار کمیته امداد استان سمنان خودکفا شوند.

در حال حاضر ۳۱ هزار نفر در استان سمنان تحت حمایت کمیته امداد هستند.