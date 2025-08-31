فراخوان پژوهشکده امامت با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های پژوهشی در حوزه معارف امامت، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پژوهشکده امامت با هدف شناسایی و پرورش استعداد‌های پژوهشی در حوزه معارف امامت، از علاقه‌مندان دعوت کرد در قالب چهار گروه علمی در این دوره‌ها شرکت کنند.

این دوره از فعالیت‌های پژوهشی که در قالب چهار گروه علمی طراحی شده عبارت است از:

- امامت تبیینی (غلو، حقیقت و ماهیت امامت)

- امامت تطبیقی (ادله روایی امامت)

- روش‌شناسی پژوهش در امامت (روش‌شناسی امامت)

- تاریخ امامت (نهاد امامت)

بهره‌مندی از حمایت‌های مادی و معنوی پژوهشکده امامت، خرید و چاپ آثار پژوهشی اعضا، اولویت در همکاری با طرح‌های رسمی پژوهشکده، اولویت در تدریس دوره‌های مرتبط با دانش امامت، تعامل مستمر با استادان طراز اول حوزه امامت و رشد در فضای علمی ـ پژوهشی معتبر از جمله مزایای این دوره برای شرکت کننده گان است.

شرایط شرکت کنندگان این دوره عبارتند از:

- داشتن حداقل مدرک سطح سه حوزه یا کارشناسی ارشد در رشته‌های مرتبط، موفقیت در مراحل آزمون و مصاحبه و تأیید نهایی توسط شورای علمی

- تعهد به حضور منظم و فعال در جلسات علمی و آموزشی هسته

- انجام مسئولیت‌های پژوهشی و همکاری در فعالیت‌های گروهی

- تعهد به تخصیص حداقل ۸۰ ساعت پژوهشی در ماه برای فعالیت در هسته

- تسلط نسبی به منابع علمی تخصصی مرتبط با حوزه امامت (متناسب با سطح و نوع هسته انتخابی)

این دوره ویژه برادران است و در شهر قم برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام، کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فایل راهنما به نشانی اینترنتی امامت نقطه اُ آر جی اسلش پژوهشگر (emamat.org/pajoheshgar) مراجعه کنند.