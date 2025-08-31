وزیر خارجه‌ اسپانیا، رژیم صهیونیستی را عامل بروز قحطی و گرسنگی در نوار غزه خواند و خواستار اقدام فوری علیه آن رژیم شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی شبکه‌ی دی آر‌ام نیوز، دانمارک دیدار غیررسمی وزرای خارجه‌ی کشور‌های عضو اتحادیه اروپایی را برای بحث و گفت‌و‌گو درباره‌ی مسائل مهم ژئوپلیتیکی و همکاری منطقه‌ای میزبانی می‌کند.

خوزه مانوئل آلبارز، وزیر خارجه‌ی اسپانیا که برای شرکت در این دیدار از راه رسیده بود در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، رژیم صهیونیستی را عامل بروز قحطی و گرسنگی در نوارغزه خواند و خواستار اقدام فوری شد.

خوزه مانوئل آلبارز گفت: «اسپانیا طرح اقدام برای غزه و فلسطین را پیشنهاد داده است. اتحادیه اروپایی کمترین کاری در این خصوص انجام نداده و آنچه انجام داده خیلی دیر اتفاق افتاده و به همین علت هیچ دستاوردی نداشته است. از این رو الان دیگر وقت بیانیه دادن نیست! ما باید اقدام کنیم. پیشنهاد من این است افرادی که می‌خواهند راه حل (به اصطلاح) دو کشوری را خراب کنند تحریم شوند. زیرا این تنها راه حلی است که صلح و ثبات را برای خاورمیانه (غرب آسیا) به ارمغان خواهد آورد!

وی در ادامه افزود: نکته‌ی سوم این است که ما ناچاریم از تشکیلات خودگردان فلسطینی حمایت بسیار سنگین مالی داشته باشیم به علت اینکه اسرائیل از دادن مالیات‌ها به این تشکیلات خودداری می‌کند و عملا از کار افتاده است؛ و چهارم ما بایستی همه‌ی احکام و ایده‌های مشورتی دیوان دادگستری بین المللی را اعمال کنیم و به آنها پایبند باشیم. برای نمونه هر گونه داد و ستد و تجارت با محصولاتی که در شهرک‌های غیرقانونی (صهیونیست نشین) تولید می‌شود باید متوقف گردد و نیز بر اساس بند دوم شورای مجمع بین اتحادیه اروپایی و اسرائیل، ما پیشنهاد می‌دهیم این شورا به طور کامل همه‌ی فعالیت هایش تعلیق شود.

وی همچنین گفت: نمی‌توانیم طبق معمول با (رژیم صهیونیستی) کار کنیم وقتی می‌بینیم این وضعیت هولناک انسانی در غزه دارد اتفاق می‌افتد و هزاران فلسطینی دارند از گرسنگی می‌میرند آنهم به علت قحطی که اسرائیل به ارمغان آورده و ما داریم درباره‌ی کودکان و نوزادان حرف می‌زنیم! این قابل قبول نیست! اتحادیه اروپایی تنها از مسیر حقوق بشر است که می‌تواند با اسرائیل ارتباط داشته باشد؛ و در شرایطی که نقض بسیار گسترده‌ی حقوق بشر (بدست رژیم صهیونیستی) دارد اتفاق می‌افتد آنچنانکه در گزارش کمیسیون آشکارا آمده، ما باید اقدام کنیم.

وی در ادامه افزود: الان دیگر جای هیچ حرفی باقی نمانده؛ وقت عمل است! عمل برای توقف جنگ و عمل برای شکستن محاصره‌ای که از سوی اسرائیل اعمال شده و به قحطی در غزه دامن زده است؛ و به همین علت است که اسپانیا پیشنهاد طرح اقدام برای کار‌هایی داده که براستی کار‌های فوق العاده‌ای هم نیستند. فقط کافی است که ما به قوانین اروپایی و قوانین بین المللی پایبند باشیم و اینها را به اجرا بگذاریم. همه‌ی کار همین است؛ و مسلما ما به تلاش مان ادامه می‌دهیم و در همین حال کاملا با همایش سازمان ملل برای اجرای راه حل (به اصطلاح) دو کشوری همراه هستیم.

وی در ادامه تاکید کرد: کمی بیش از یک سال پیش، اسپانیا شیوه‌ی تازه‌ای برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در پیش گرفت. نزدیک به ۱۰ کشور دیگر خیلی زود به ما می‌پیوندند و پس از موج تازه‌ای که اسپانیا آغازگر آن بود اکثریت اعضای اتحادیه اروپایی کشور فلسطینی را به رسمیت شناخته‌اند؛ و این پذیرفتنی نیست که هیئت فلسطینی یا محمود عباس (رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین) نتوانند در مجمع عمومی سازمان ملل حضور پیدا کنند. سازمان ملل، محافظت از آن، مصونیت و جهان شمول بودن آن بایستی در راس مواردی باشد که اتحادیه اروپایی و همگان از آن دفاع می‌کنند. یکی از پیام‌های روشن دیدار امروز نیز همین مورد باید باشد.»