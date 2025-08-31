پخش زنده
مدیرکل دفتر توسعه مدیریت و تحول اداری توانیر اعلام کرد: مهلت ارسال پیشنهادها در لیگ نظام پیشنهادهای این شرکت با محور «روشهای نوین شناسایی ماینرهای غیرمجاز» تا ۱۵ شهریور ادامه دارد و تمدید نخواهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد خدادادی مهلت ارسال پیشنهاد به لیگ نظام پیشنهادهای شرکت توانیر با موضوع "روشهای نوین شناسایی ماینرهای غیرمجاز" را تا ۱۵ شهریور جاری اعلام و تاکید کرد این مهلت تمدید نخواهد شد.
مدیرکل توسعه مدیریت و تحول اداری توانیر با قدردانی از مشارکت فعالانه کارکنان شرکت توانیر و دبیران نظام پیشنهادهای شرکتهای زیر مجموعه گفت: علاقمندان به مشارکت در این رویداد میتوانند نسبت به ثبت پیشنهادها در "سامانه جامع نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها" به آدرس https://dnp.tavanir.org.ir اقدام کنند.
وی ضمن تقدیر از مشارکت فعال و ایدههای خلاقانه همکاران در جهت بهبود فرایندها و افزایش کارایی سازمان، اظهار امیداوری کرد این رویداد انگیزهای مضاعف برای ارائه پیشنهادهای سازنده و همافزایی بیشتر در مسیر توسعه و پیشرفت صنعت برق ایجاد کند.
خدادادی در ادامه رویداد "سه شنبه های دانشی" این شرکت را فرصتی بی نظیر در ارائه دستاوردها و تبادلنظر پیرامون چالشها و راهکارهای نوین در حوزه های مختلف صنعت برق عنوان کرد و از پرسنل توانیر و شرکتهای توزیع نیروی برق خواست به منظور ارتقای سطح دانش، تبادل تجارب و همافزایی علمی در خانواده بزرگ صنعت برق، در سلسله رویدادهای هفتگی "سه شنبه های دانشی" توانیر شرکت کنند.