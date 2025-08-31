به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل در دیدار با خانواده های شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت:این افتخاری بزرگ و سندی ماندگار برای انقلاب اسلامی است که خانواده‌های روحانیت نه تنها در سنگر علم و هدایت بلکه در خط مقدم پاسداری از ارکان دین و آرمان‌های انقلاب اسلامی حضور دارند و با تقدیم عزیزترین سرمایه‌های خویش پرچم عزت و استقلال این ملت را برافراشته نگاه داشته‌اند.

وی همچنین صبر، ایمان و غیرت این خانواده‌ها را سرمایه‌ای بی‌بدیل برای جبهه حق دانست و خاطرنشان کرد:خون شهیدان و پایداری خانواده‌هایشان بشارت‌دهنده پیروزی نهایی جبهه مقاومت بر دشمنان قسم‌خورده اسلام است.

گفتنی است حجت‌الاسلام والمسلمین مطهری اصل با حضور در منازل خانواده‌های معظم دو شهید والامقام شهید شادی از دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران و شهید جان‌نثار از حماسه‌آفرینان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در جنایات اخیر رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران در دفاع مقدس ۱۲ روزه به فیض عظیم شهادت نایل آمدند دیدار و گفتگو کرد.