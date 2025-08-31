هتل‌های سراسر جهان همبستگی خود را با فلسطینی‌ها به ویژه با نوار غزه که برای دو سال با تجاوز و جنگ نسل‌کشی از سوی ماشین جنگی رژیم اسرائیل رو‌به‌رو بوده است، اعلام کردند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی سما، این بار در ایتالیا و به طور خاص در شهر توریستی ناپل هتل‌ها از پذیرش هر اسرائیلی در صورت اثبات مشارکت در جنگ غزه یا حمایت از سیاست‌های دولت نتانیاهو خودداری کرده‌اند.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد: هتلی در ناپل واقع در جنوب ایتالیا شرط گذاشته است که هر اسرائیلی که قصد گذراندن تعطیلات در این شهر توریستی را دارد و هتلی را رزرو می‌کند، باید ثابت کند که در اشغال نوار غزه شرکت نداشته است. یک زن اسرائیلی تعریف می‌کند که او مانند بسیاری از یهودیان به دنبال هتلی در ناپل بود، ناپل یکی از شهر‌های مورد علاقه گردشگران است چه برای تفریح و چه به علت نزدیکی به ساحل آمالفی که یک مقصد توریستی مشهور است.

این زن اسرائیلی در ادامه گفت: وقتی برای رزرو اتاق در هتلی آنجا رفتم، پیامی دریافت کردم مبنی بر اینکه هتل تنها در صورتی از او استقبال می‌کند که اعلام کند در عملیات نظامی در غزه شرکت نداشته واز سیاست‌های دولت نتانیاهو حمایت نمی‌کند و اگر این را اعلام نکند، به او اطلاع خواهند داد که پذیرش او در هتل تأیید نمی‌شود و پولش بازگردانده خواهد شد.

در پیام نماینده هتل هم آمده است: عزیز من، من آماده هستم که به گرمی از شما استقبال کنم، اما می‌خواهم بدانم که آیا افرادی که قرار است پذیرش شوند در عملیات نظامی در غزه شرکت داشته‌اند یا از سیاست‌های جنایتکارانه دولت نتانیاهو حمایت می‌کنند. اگر چنین است، من از پذیرش شما خودداری خواهم کرد، زیرا شما را فردی نامطلوب می‌دانم و پولتان را باز خواهم گرداند.

این کانال عبری زبان اسرائیل در ادامه این مطلب افزود: این یکی دیگر از هتل‌هایی است که در بحبوحه جنگ در غزه از پذیرش اسرائیلی‌ها خودداری می‌کنند یا برای اقامت آنها شرط می‌گذارند.