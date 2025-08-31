به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک تردید‌ها در جامعه آمریکا درباره توانایی ترامپ برای ادامه دوره ریاست جمهوری اش افزایش یافته است، به ویژه بعد از آنکه معاون او در اقدامی غیر منتظره رسما اعلام کرد که برای اداره کشور در صورت مرگ ترامپ آمادگی دارد و ترامپ هم از سه شنبه گذشته تاکنون، برخلاف روال همیشگی اش فقط یک بار آن هم از راه دور و بسیار کوتاه جلوی دوربین رسانه‌ها ظاهر شده است.