خدابنده لو و کوشکی اردوی تیم ملی فوتبال را ترک کردند
فیزیوتراپیست تیم ملی فوتبال ایران درباره آخرین وضعیت مصدومان حاضر در اردو گزارش داد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، علیرضا شهاب عضو کادر پزشکی تیم ملی ایران در خصوص مصدومیت محمد خدابندهلو گفت: محمد خدابندهلو به دلیل آسیب همسترینگ از ادامه حضور در اردو کنار گذاشته شد و در اختیار باشگاه اش قرار گرفت. همچنین با توجه به آسیبدیدگی قبلی علیرضا کوشکی و برای جلوگیری از تشدید مصدومیت و ادامه درمان قبلی تصمیم بر این شد که او نیز اردوی تیم را ترک کند.
شایان ذکر است پس از جدایی دو بازیکن یادشده؛ ابوالفضل جلالی امروز یکشنبه به جمع شاگردان امیر قلعهنویی اضافه شد تا درکنار هم تیمی هایش در تورنمنت کافا ۲۰۲۵ حضور داشته باشد.