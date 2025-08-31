به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس ادارۀ استعداد‌های درخشان اداره کل آموزش‌وپرورش استان اصفهان گفت: اردوی جهاد علمی شهید فخری‌زاده با حضور جمعی از دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان سمپاد استان اصفهان در منطقه پادنا شهرستان سمیرم در روز‌های شنبه و یکشنبه هشتم و نهم شهریور با هدف تقویت مفاهیم علمی و عملی در بستر روستا و توسعه عدالت آموزشی در مناطق محروم برگزار شد.

حمیدرضا رحیمی افزود: این اردو در سه عنوان اصلی شامل «کارسوق هوش مصنوعی در روستا»، «کارسوق آبیاری هوشمند در روستا»، «کلاس آزمایشگاه» طراحی شده است.

وی افزود: برنامه‌های این اردو ذیل دو طرح «هم‌کلاسی سمپاد» و «همیار سمپاد» اجرا می‌شود که نقش مهمی در توسعه عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار خواهد داشت.

رحیمی تاکید کرد: اجرای عملیاتی سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش و ایجاد ارتباط مؤثر میان دانش‌آموزان و دانش‌آموختگان سمپاد با دانش‌آموزان مدارس عادی و از همه مهم‌تر تمرین خدمت رسانی توسط دانش آموزان سمپادی از اهداف اصلی این طرح به شمار می‌رود.

وی گفت: فعالیت‌های متنوع دیگری ازجمله مشاوره تحصیلی، کارگاه‌های آسیب‌های اجتماعی، کلاس‌های تقویت دروس تخصصی، کارگاه‌های توانمندسازی اولیای دانش‌آموزان و دبیران مدارس این منطقه ازجمله فعالیت‌های این اردوی جهاد علمی به شمار می‌رود.

رئیس ادارۀ استعداد‌های درخشان اداره کل آموزش‌وپرورش استان تاکید کرد: این اردو اولین اردوی جهادعلمی سمپاد در کشور به این صورت است و افتخار می‌کنیم که در پیشگام خدمت به دانش‌آموزان مناطق محروم هستیم.