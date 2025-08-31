کسب دو مدال طلا و نقره کاراته و کاتا توسط بانوی کهگیلویه و بویراحمدی
پرنیا پناهنده مدال طلای کاراته و مدال نقره کاتای بانوان کشور را از آن خود کرد.
به گزارش خبرگزای صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بانوی ورزشکار کهگیلویه و بویراحمدی، در رقابتهای کاراته قهرمانی کشور با کسب مدال طلای کمیته ، نام خود را در فهرست برترینهای بانوان کاراته ایران ثبت کرد.
پرنیا پناهنده همچنین با کسب مقام دوم کشوری در رشته کاتا ، یک مدال نقره نیز به افتخارات خود در این مسابقات اضافه کرد.
خانم پناهنده توانست در این مسابقات ، با کسب یک مقام اول و یک مقام دوم کشور، نام خود را در جمع ملی پوشان ثبت کند.