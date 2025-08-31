باتوجه به گلایه ساکنان شهرک دانشگاه اهواز، این موضوع از مدیر منطقه ۵ شهرداری پیگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ارسال تصاویر شهروندان خبرنگار، خبر از وضعیت نامناسب آسفالت خیابان ۱۸ متری شهرک دانشگاه اهواز دارد و این مسئله ساکنان این منطقه را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

محمدرضا قنواتی، مدیر منطقه ۵ شهرداری اهواز گفت: یکی از مطالبه‌های جدی ما از شرکت‌های خدمات دهنده تسریع در روند بهسازی آسفالت معابر و خیابان هاست.

وی با اشاره به تخریب آسفالت خیابان‌ها برای اجرای طرح فاضلاب توسط شرکت آب و فاضلاب استان در سال‌های اخیر، افزود: براساس آخرین پیگیری ها، همه خیابان‌های شهرک دانشگاه تا پایان شهریور ترمیم و آسفالت شوند.