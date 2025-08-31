نخستین نشست رسانه‌ای رویداد و نمایشگاه نوآوری دام، طیور و آبزیان با عنوان «اینو فارم» با حمایت ستاد توسعه علوم وفناوری‌های زیست و سلول‌های بنیادی معاونت علمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، رویداد و نمایشگاه اینوفارم با شعار «نوآوری امروز، امنیت غذایی فردا» تلاش دارد تا با ایجاد بستری برای تعامل فعالان صنعت، پژوهشگران و سرمایه‌گذاران، به توسعه نوآوری‌ها و رفع چالش‌های موجود در این بخش کمک کند.

در این نشست با حضور مصطفی قانعی، دبیر ستاد توسعه علوم وفناوری های زیست و سلول های بنیادی از پوستر و لوگوی رسمی «اینو فارم» رونمایی و همچنین سامانه دریافت ایده‌های نوآورانه در صنایع دام، طیور و آبزیان معرفی شد. سامانه‌ای که به صاحبان ایده این امکان را می‌دهد تا طرح‌های خود را ارائه داده و در صورت تأیید، از حمایت‌های لازم برخوردار شوند.

نمایشگاه «اینو فارم» شامل بخش‌های مختلفی از جمله فناوری‌های نوین در پرورش دام، نوآوری در صنعت طیور، پیشرفت‌ها در آبزی‌پروری، محصولات دانش‌بنیان و خدمات خواهد بود.

نمایشگاه اینوفارم ۲۲ مهر و همزمان با نمایشگاه دام طیور وآبزیان با حضور ۳۰ شرکت دانش بنیان و فناور برگزار خواهد شد.