به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مجیب حسنی گفت: این تفاهم نامه‌ها نزدیک به ۷۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری را پوشش می‌دهد و عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی در شورای اقتصادی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: از ۴ هزار شغل ایجاد شده به صورت مستقیم در هفته دولت، بیش از دو هزار و ۲۰۰ مورد در بخش کشاورزی بوده است.

حسنی با اشاره به حوزه تأمین مالی طرح‌های اثرگذار در سفر رئیس‌جمهور به استان بیان کرد: ۲۰ هزار میلیارد تومان از منابع ملی به استان ابلاغ شده که بخشی پرداخت و بخشی در دست بررسی است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز بیان کرد: در هفته دولت امسال ۴۲ طرح صنعتی، معدنی و تجاری با اشتغال‌زایی یک‌هزار و ۷۲۸ نفر و سرمایه‌گذاری بیش‌از چهار هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان در استان افتتاح شد.

شهرکی گفت: این طرح‌ها شامل ۳۲ طرح صنعتی، ۹ طرح معدنی و یک پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در حوزه تجارت، شامل انبار‌های مکانیزه ذخیره کالا‌های اساسی بوده است.