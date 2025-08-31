اختصاص بیش از یک میلیارد تومان برای فعالیتهای هنردرمانی مراکز توانبخشی و هنر روستایی خراسان جنوبی
بیش از یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان پارسال برای فعالیتهای هنردرمانی مراکز توانبخشی و پایگاههای هنر روستایی خراسان جنوبی هزینه شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیرکل بهزیستی استان گفت: فعالیتهای هنری معلولان شامل موسیقی، نمایش و هنرهای تجسمی در ۲۴ مرکز شبانه روزی و ۳۵ مرکز روزانه و ۱۰ پایگاه هنر افراد دارای معلولیت در مناطق روستائی پیگیری میشود.
گازرانی افزود: پارسال ۹۴۰ میلیون تومان در قالب تجهیز پایگاههای هنر روستایی و دستمزد ۳۰ تسهیلگر فعال در سطح ۱۰ پایگاه هنری CBR روستائی هزینه شده است.
وی گفت: برای جبران هزینههای آموزش و بازیگری و حمایت گروههای هنری راه یافته به ششمین جشنواره تئاتر منطقهای معلولان کویر (کرمان) - بیستمین جشنواره بین المللی تهران مبارک، برگزاری جشنوارهها و نمایشگاههای هنری در سطوح استانی، منطقه ای، کشوری و بین المللی نیز ۳۱۵ میلیون تومان هزینه شده است.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین با اشاره به راهیابی ۴ گروه نمایشی از سطح استان به ششمین جشنواره تئاتر افراد دارای معلولیت منطقه کویر گفت: از ۴ گروه شرکت کننده ۲ گروه از شهرستانهای فردوس و طبس به جشنواره ملی و بین المللی راه یافتند.
گازرانی در خصوص درخشش هنرمدان معلول در جشنوارهها افزود: گروه نمایشی "ننه گلاب و عنکبوت " از مرکز حرفه آموزی توانا شهرستان طبس که برای اولین بار در استان و کشور در جشنواره تلویزیونی عروسکخونه شبکه پویا توانست از میان ۱۲۰ اثر هنری به عنوان تنها اثر منتخب افراد دارای معلولیت از سطح کشور در این جشنواره پذیرفته شود.
وی گفت: قرار است در شهریور ماه سال جاری نیز ۲۳ اثر منتخب نهایی جشنواره تلویزیونی عروسکخونه از شبکه پویا پخش و مجددا آثار برتر بر مبنای نظر داوران و همچنین آرای عمومی مردمی مورد ارزیابی قرار گیرد.